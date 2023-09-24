蘋果酸是從蘋果中被萃取出來的酸味物質，其能為身體帶來許多正面影響。對此，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，蘋果酸不僅廣泛用於保養品中，能改善細紋和毛孔狀態，還能預防腎結石、改善口臭與嘴破，甚至可調節血糖和胰島素水平，在飯前或飯後喝1杯蘋果醋，能輔助糖尿病和肥胖的控制。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，蘋果酸不只被發現在蘋果中，其它水果也含有蘋果酸，像是葡萄、山楂等，並分享其對身體的4個好處。

首先蘋果酸可用於皮膚，李思賢說明，它是一種α羥基酸、也是天然的去角質劑，所以被廣泛運用在一些保養品中，有助改善細紋和毛孔狀態，但不建議直接將蘋果醋塗抹於皮膚，否則會過於刺激。

其次是預防腎結石，李思賢提到，有研究指出，蘋果酸可以鹼化尿液，提高尿液的PH值，使得腎結石更不容易形成；同時其也是檸檬酸的前驅物，有助於預防腎臟結晶的形成。另外，蘋果酸也有軟化膽結石的功效，和鎂離子一起服用有助溶解膽結石，以及緩解膽囊疼痛的效果。

再來是改善口臭與嘴破，李思賢解釋，蘋果酸可抑制細菌生長，所以可能對口腔部分的疾病有幫助。他提到，過去其所收治的病人在喝了蘋果醋後，長年沒辦法癒合的嘴破竟然就改善了。

最後蘋果酸可以調節血糖與胰島素水平，李思賢指出，在飯前或飯後喝一杯蘋果醋，可以輔助糖尿病和肥胖的控制。

李思賢提醒，蘋果酸存在於許多水果中，但為了避免攝取過多的果糖，建議可從蘋果醋或保健品中攝取。而蘋果醋的飲用比例上，他說濃度1比20尤佳，即1匙的蘋果醋配上20匙的水，才不會過於嗆喉，1天可以1～2次。至於比較懶的人，也可以直接買蘋果酸保健。