港星葉璇以選美打開知名度，過去參加國際華裔小姐比賽，拿下冠軍與最具古典美態獎，還擁古典美人封號，她近年把演藝重心轉往大陸，積極經營微博、抖音等社群網站，不過葉璇卻傳出在直播時脫口「女生要瘦才能找到對象」、「要先漂亮，才會有人給妳愛、給你錢」引發熱議，不過她下秒自曝身高、體重，反被網酸爆。

43歲葉璇近年把演藝重心轉往大陸，積極開直播推銷產品，不過近日卻在直播時脫口「你要瘦下來才能找對象，女生太胖啊，對象是不太會來找你的，問題是你有錢嗎？是因為你自己沒錢、沒愛，自己也沒錢，你也不知道怎麼愛別人，就是你自己有問題知道吧，你自己要先漂亮，你變漂亮才會有人給你愛、給你錢。」葉璇下秒還自曝身高160公分、體重135（約67.5公斤）。

葉璇言論一出立刻引發網討論，質疑她物化女性，網友狠酸：「她自己都那樣了，一點說服力都沒有」、「為了熱度故意說的吧」、「為什麼她想法這麼落後」，有人則替葉璇說話：「她說的是事實啊」、「其實挺符合現實的」，也有網友呼籲要看完直播完整內容，不要斷章取義。

葉璇步入中年後身材忽胖忽瘦，詭異行徑更是讓外界看不懂，她曾穿貼身上衣、頭頂雙馬尾開直播，腰間爆出三層肥肉，甚至不顧形象在鏡頭前抓癢、大吃大喝，葉璇舉手投足飄嬸味，已不見當年「古典美人」的風采，如今又因物化女人的言論被炎上，讓葉璇爭議再添一筆。