參加世界客家研究大會暨全球客家研究聯盟國際雙年學術研討會的國際相關客家研究學者，24日由縣長楊文科及局處長陪同參訪新竹縣，欣賞客家八音、傳統山歌和現代流行歌等表演，並到新埔褒忠義民廟祈福，深度體驗在地客家信仰和客庄風情。

來自越南、馬來西亞、新加坡、美國、泰國、牙買加等國際相關客家研究學者，24日早上參訪北埔看金廣福公館、姜家天水堂、姜阿新洋樓等客家古蹟。

中午享用客家元素的菜餚，如粄條、桔醬、仙草、野薑花粽，縣府安排客家傳統八音迎賓，並邀請賴清元、羅碧珍老師及曾仲偉兩公婆樂團，帶來傳統山歌和現代流行歌等技藝表演。

楊文科表示，他代表新竹縣鄉親歡迎各位貴賓來新竹縣，午宴氛圍相信大家感到非常切親切、熟悉，新竹縣好山、好水、好人情，希望大家多多來玩，體驗客家庄風情、客家美食、山歌、古蹟，多多宣揚台灣客家文化。楊文科並致贈新竹縣旅遊景點手冊及擂茶等伴手禮。

一行人下午到竹北六家新瓦屋看傳統客家建築保存，後至世界客家信仰中心新埔褒忠義民廟參訪巡禮，安排在廟前廣場欣賞新竹縣登錄無形文化資產的客家方口獅表演，期讓遠道而來的學者專家貴賓，能夠深刻體驗新竹縣客家文化的內涵與魅力。

這項研討會由新竹縣政府、客委會、桃園市政府、中央大學共同主辦，邀請多位國際相關客家研究學者，22日、23日進行學術研討、論文發表與分享，24日安排新竹縣客庄參訪行程，桃園市客家事務局長林昭賢、新埔褒忠亭義民廟董事長林光華、世界客屬總會前秘書長黎原胡、中央大學及海外學者一同出席共襄盛舉。