簡婕（左起）、簡廷芮、簡廷倪「神基因」3姊妹合體。（陳俊吉攝）

《我的少女時代》成員合體現身簡廷芮（中）婚禮。（陳俊吉攝）

《全明星運動會》星友也來獻上祝福。（陳俊吉攝）

連晨翔是新郎賴冠儒的國中同學，今也擔任伴郎。（陳俊吉攝）

郭書瑤跟簡廷芮是好朋友。（陳俊吉攝）

大元很替好友簡廷芮感到開心。（陳俊吉攝）

簡廷芮與製造業小開賴冠儒2020年登記結婚，育有1女1子，兩人24日補辦婚宴，耗資百萬席開30桌，曾經一起演出電影《我的少女時代》的宋芸樺、李玉璽、鄭茵聲、林鶴軒以及導演陳玉珊；競賽節目《全明星運動會》星友王子、毛弟、吳心緹、房思瑜；新人的「紅娘」連晨翔、圈內好友郭書瑤、大元等人均出席。

新人受訪時，簡廷芮說平時自己哭點很高，沒想到在教堂念誓詞，第二句話就哭了出來，且賴冠儒的誓詞十分打動她，提到兩人結婚3年，始終對女方有耐心、婚後依然沒有改變。賴冠儒則說第一眼看新娘穿白紗就想哭了，想說自己怎麼能娶到這麼漂亮的老婆，連念誓詞時眼裡都只有她。另簡廷芮也亮出1.13克拉的鑽石婚戒。

簡廷芮的姐姐簡婕、妹妹簡廷倪也上演「神基因」3姊妹合體，兩姊妹當伴娘，其中簡婕是網紅、曾跟許光漢交往過，也算是圈內人，她說男方一直很包容妹妹，「新郎是很愛打扮的男生，他買什麼我會叮嚀男生有女生也要有！」被問到姊妹誰會接棒結婚？簡婕表示可能妹妹簡廷倪會比較快。

電影《我的少女時代》的演員們難得合體，除了王大陸沒到場，簡廷芮解釋，因王大陸一直記錯婚禮是在中午，而不是晚上，所以機票時間喬不攏無法前來，不過人沒來紅包還是有送到。另電影女主角宋芸樺說，電影也上映快滿10年，感謝婚禮又把大家聚在一起；張立東則開玩笑說：「大家拍戲的時候都是單身，她（簡廷芮）沒選擇我們，現在看來是對的。」現場婚禮桌也放上字卡，是電影台詞「謝謝你出現在我的青春裡」。

連晨翔是新郎賴冠儒的國中同學、最好的朋友，同時擔任伴郎幫忙擋酒，已先吃肝藥做好準備，他笑認是這段良緣的推手，「帶他們去拜拜認識，師父領進門、修行在個人。」也透露賴冠儒是他們共同群組「樹林幫」第一個結婚的，婚後改變很多、愛女如癡，自己看了感觸頗深，是否想婚？他說目前單身1年多，還沒多想感情事。

大元則很替簡廷芮感到開心，「知道她老公常常會給驚喜，希望她幸福一輩子。」大元跟鼓鼓低調交往10年，日前認愛後她大方說這次有點見習婚禮的感覺，還說低調戀愛其實「憋了很久」，有無感覺到男方在準備求婚驚喜？她說自己儘量不去察覺，也告訴男方這兩年先不要生小孩，已經規劃凍卵，想先拚事業。