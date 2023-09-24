床墊掉落國5車道司機全不知 2後車閃避不及直接撞

宜蘭縣23日晚上1輛大貨車行經國道5號南向44.5公里處羅東交流道附近主線時，車上載運的3張彈簧床掉落車道，其駕駛卻渾然不知，致後方2輛車閃避不及撞上，其中一張床整個卡在車底，所幸未成死亡；警方獲報後已通知貨車駕駛到案說明並製單舉發，另涉嫌刑法妨害公眾往來安全罪部分將移送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，昨晚7時57分，國5南向44.5公里外側車道竟散落3張彈簧床，讓行經此處的自小客車跟皮卡車撞上，其中1張床甚至卡在皮卡車的車底，所幸無人傷亡；第九公路警察大隊獲報後即派遣巡邏車前往處理，經查是63歲李姓男子駕駛的營業大貨車裝載貨物未捆紮牢固，導致彈簧床掉落車道而影響交通。

3張彈簧床掉落在國道5號外車車道上。（第九公路警察大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

疑似貨車上的貨物未綑綁牢固，導致貨物掉落下來。 （第九公路警察大隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

李姓駕駛所開的貨車從宜蘭交流道上國5前往花蓮時發生事故，經過酒測無酒精反應；針對貨車駕駛違規部分，警方已製單舉發，另涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，移送宜檢偵辦。

警方呼籲，車輛行駛道路前應檢查所載的貨物是否綑紮牢固以確保不會掉落，若貨物掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人安全，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款開罰，處汽車駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰；若涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，調查後將移送地檢署偵辦。