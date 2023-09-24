《我愛黑澀會》班底出身、曾是兒童台姊姊的女星貝童彤，2018年宣布懷孕並與圈外人男友Howard登記結婚，生下女兒「帕皮」後，時常在社群平台分享與女兒的生活日常。近日貝童彤24日凌晨在Instagram寫下一篇關於「育兒崩潰」的貼文，原來是因為4歲女兒的一句話讓她覺得很委屈。

貝童彤在限時動態透露，孩子一開始同意吃煎餃和玉米濃湯，怎料到了吃飯時間，卻被嫌棄煎餃剪得不夠小顆，「生氣跺腳躲到桌巾底下不願出來吃飯。」此外，到了8點該洗澡準備睡覺之際，女兒突然在7點45分說想玩兩局遊戲，她同意洗前、洗後各玩一局，「可是她無限上綱一局玩法變了又變、加了又加，到洗澡時間時已經是20：40了。」

貝童彤發文透露育兒日常。(圖/貝童彤 IG)

貝童彤當下有點變臉地問，「已經超過很久了，什麼時候才結束？」女兒聽到後生氣了。後來，她繃著臉幫孩子洗澡、洗頭、吹頭髮和穿衣服，女兒卻突然反問「請問我欺負妳什麼」，她一聽頓時崩潰。貝童彤覺得「沒有做錯事還是被責怪」一事很委屈，無法理解女兒為何會對她生氣，明明給孩子想吃的東西、讓小孩玩遊戲並延後洗澡睡覺的時間，「可是妳還是要生氣，還是要擺臉讓我覺得我做錯了什麼讓我的孩子不開心。」

一邊吹乾女兒頭髮的時候，貝童彤一邊委屈掉淚，「不知道該怎麼辦但眼淚一直流。」後來，小孩看到她在哭時，看起來有些不知所措，這又讓她有點自我懷疑了，「是不是我不能在我的家人面前表現我的真實表情？因為她只是個孩子，所以我要更約束自己、不能表露我的情緒？」