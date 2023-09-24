全家「好神桃花卡」有機會加碼獲紅利金變成1314元，且每組加贈私品茶冰仙女紅茶買一送一優惠券。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家10月17日前Let’s Café 全品項第2杯5折。（全家提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富即日起至10月17日新開賣的Hi Café大杯冰熱巧克力歐蕾，原價50元、嘗鮮價39元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart限時推教師節優惠，憑教師證買指定咖啡享同品項第二杯5折。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

疫情讓民眾過去3年群聚機會銳減，超商分析今年解禁後，中秋連假出遊、到親友家串門子的人潮再起，除了禮盒外，飲料、零嘴需求量將大增1到2成；另適逢10月1日國際咖啡日，可補充精神的咖啡堪稱充電幫手，現有第二杯5折、滿額折現好康，這波連假檔期有望讓整體業績較平時增長20％以上。

7-11滿足民眾連假補給需求，27日至30日推「秋饗食光會員滿額立折」，中秋禮盒、CITY系列飲品、飲品、零食等12大類別指定商品，會員結帳金額單筆滿222元立折22元、滿888元立折100元，另有統一PH9.0鹼性離子水6入99元、品客全系列任選第2件5折等促銷；27日至10月1日也有「『國際咖啡日』指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」，逾150款咖啡周邊商品均可享好康。

全家迎國際咖啡日不僅10月17日前祭出Let’s Café 全品項第2杯5折，還有10月3日前UCC、貝納頌等多種指定咖啡商品第2件6折；另中秋當天也是月老生日，全家即起推好神桃花卡，以「想念你」諧音460作為售價，除了內含460元禮物卡， 還必賺60元紅利金，或是有機會獲854元紅利金，變成戀人常說的1314（一生一世），每組桃花卡也加贈私品茶冰仙女紅茶買一送一優惠券。

萊爾富26日至28日祭指定咖啡、糖果、飲品、沖調等商品最低下殺5折起，包括可口可樂纖維＋600mL享買一送一；此外，Hi Café大杯冰特調咖啡原價50元，單杯只要35元。10月17日前新上市的Hi Café大杯冰／熱巧克力歐蕾，嘗鮮價39元；海鮮風味茶碗蒸特價35元。

OKmart 25日至28日推教師節優惠，活動期間憑教師證買大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚莊園級美式／拿鐵，不限冰熱享同品項第二杯5折；10月18日前指定飲料、糖餅任兩件可玩抽抽樂，最低1折起。