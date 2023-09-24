近日網路上針對超思進口巴西蛋傳出新的說法，有「農業達人」稱超思負責人秦語喬的女兒是日本伊勢商社董事長伊勢彥信特助，因此才能跟該公司商量，讓巴西蛋轉來台灣。對此，雲林菜農林佳新質疑，伊勢商社去年就被債權人提出債務清償，也被法院接管，且不解超思到底是在巴西買蛋，還是伊勢商社再賺一手？

林佳新今（24）日在臉書發文指出，超思買蛋一事，有側翼扯到台、日友好，然而伊勢商社已被法院接管，他怒批秦語喬的女兒如何在銀行派人接管公司經營狀況下，「商量」出巴西雞蛋轉讓給台灣，且伊勢彥信早就被踢出管理團隊、自身都難保了，更遑論扯到台、日友好。

另外，針對超思過去曾說，「巴西是農業大國，未傳出禽流感疫情，當時知悉巴西為少數日本開放的可進口國家，且該國也向巴西進口，超思在取得巴西農場聯繫管道後，不眠不休來回聯絡、交涉，確保巴西蛋源，並回報農委會確認數量後獲准進行」，林佳新對此怒轟，現在到了「農業達人」口中，怎麼變成蛋是伊勢商社給台灣的，到底是超思說謊還是蛋協高層完全狀況外，配合中央政府的洗地？

林佳新最後強調，真相只會有一個，「到底是超思去巴西接洽，由當地商社供應，或是伊勢再賺一手，中央都應該說清楚講明白」。