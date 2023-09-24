新竹縣自強國中學生陳祈韻參加2023全國青少年桌球菁英賽，從區域預賽一路過關斬將，取得第一名的佳績，校長朱紋秀、教練吳家銘陪同陳祈韻接受縣長楊文科表揚，楊文科讚許陳祈韻在桌球之路的努力，也期許大家繼續推動桌球運動，為學校、為自己爭光。

今年8年級的陳祈韻說，她從幼兒園就開始桌玩，進入國小後正式學習，因喜歡桌球，打起來有抒發情緒的感覺，過去也曾參與多場桌球比賽，會繼續努力。

校長朱紋秀表示，陳祈韻從國小開始參加桌球的密集訓練，平日需要克服球技磨練、心理層面與環境適應的問題，所幸教練團隊、雙親都時時照應，表現也更加突出。陳祈韻除了平日課後訓練時間，也努力完成學業，其實非常辛苦！

朱紋秀指出，學校在桌球隊教練吳家銘的指導下，不僅給予桌球訓練，同時也相當要求品德教育，也感謝吳家銘教練、邱文生體育組長的指導，並與東泰高中桌球隊合訓，大大提升訓練強度，選手在家人支持下可以專心練習、精進球技。

教練吳家銘說，2023全國青少年桌球菁英賽中，陳祈韻從北區預賽開始過關斬將，以第二名進入決賽，在決賽第1場就遇到實力堅強的選手，協助陳祈韻調整，研析對手的球技，也加強陳祈韻的冥想、針對對手的打法寫心得等，第一場贏得艱鉅，後續愈打愈順。

吳家銘並說，決賽原本預期會打到最後一局，陳祈韻最後以3比0順利贏得比賽，係因在心態上有所突破，狀態也調整得很好，未來將持續調整陳祈韻的飲食與體格，期望能在她的桌球之路上助一臂之力。