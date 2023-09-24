現場針對淡水北海岸地區弱勢家庭發放賑濟金及物資，共有668人受惠。（社會局提供）

中秋節即將到來，新北市淡水區關懷弱勢協會與社會局、區公所合作，今（24）日淡水老街廣場舉辦「中秋關懷 愛在淡水」活動，現場發放賑濟金1500元以及各項民生物資，共有688人受惠，這也是協會及團隊連續16年在中秋節發放物資給弱勢民眾。

本次關懷對象包含淡水區的獨居長者、身心障礙者、單親家庭以及低收入戶等弱勢家庭，共668人受惠，除了每人可領到1500元賑濟金外，另外還有應景月餅、柚子以及5台斤白米、牙刷、奶粉等多樣物資。市府副秘書長柯慶忠也到場，代表市長侯友宜感謝協會理事長蔡錦賢及其團隊。

蔡錦賢表示，協會長期關懷新北市北海岸一帶弱勢民眾生活，每年皆號召當地各界愛心人士及單位共襄盛舉，一同舉辦「中秋關懷愛在淡水」活動，並已行之有年，希望弱勢家庭能經由此活動感受社會溫暖及關懷，共享佳節美好氣氛。

社會局長李美珍強調，協會每年都舉辦春節、端午及中秋的三節活動，集合的資源與善款每年多達1千萬元，照顧弱勢家庭無數，已成為北海岸當地市府最重要的社福夥伴，今年特別頒發「最佳領航奉獻獎」，也希望未來與該會持續合作，幫助北海岸的弱勢家庭脫離貧窮，生活品質再提升。