屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，釀9死107傷1失聯的慘劇，4名英勇犧牲的消防員，包括陳柏翰、賴俊儒消防員等4位的家屬至現場招魂，由家屬持招魂幡，在法師的帶領下向事發地點頻頻鞠躬，其他家屬則雙手合十、仰天哭泣，口中念念有詞，盼能喚回英勇的至親。
「陳柏翰」、「記得跟著上車」、「如果有來牌位就賜筊」幾句話在案發的空中迴盪，家屬拿硬幣代替擲筊，盼能得到親人的回應，順利獲得聖筊；而賴俊儒的家屬則是擲筊多次未果，最後由父親向火場講了幾句話後，獲得聖筊。
屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，釀9死107傷1失聯的慘劇，4名英勇犧牲的消防員，包括陳柏翰、賴俊儒消防員等4位的家屬至現場招魂，由家屬持招魂幡，在法師的帶領下向事發地點頻頻鞠躬，其他家屬則雙手合十、仰天哭泣，口中念念有詞，盼能喚回英勇的至親。
「陳柏翰」、「記得跟著上車」、「如果有來牌位就賜筊」幾句話在案發的空中迴盪，家屬拿硬幣代替擲筊，盼能得到親人的回應，順利獲得聖筊；而賴俊儒的家屬則是擲筊多次未果，最後由父親向火場講了幾句話後，獲得聖筊。
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