作家李昂近日搭北捷因3名年輕人不願意讓博愛座，氣得拍照上傳到臉書公審，讓博愛座存廢爭議再度引發討論，今天早上媒體報導她已把臉書貼文刪除，讓李昂氣不過，下午2時再度發文駁斥，強調自己未刪任何一篇貼文，直呼「太惡劣了」，她說目前僅刪除2名年輕女生坐博愛座的照片，也認了對於個人資料保護沒有周全的認知。

李昂今（24）日於個人臉書指出，媒體報導稱她把臉書貼文都刪除，但她未刪除任何一篇貼文，僅刪了拍攝2名年輕女生坐博愛座的照片，「我臉書的所有的消息都還在呀！這個是一個明顯的事實，不知道記者的消息從哪裡來，這個實在太惡劣了」。

李昂表示，她只刪除2名女生坐博愛座的照片，因朋友提醒即便照片中的女生有戴口罩、低頭認不出長相，仍涉及個資問題，勸她刪除，但她說當初拍照，僅是為了證明2女坐在博愛座上，以為沒有拍到臉就沒問題，她說「沒有周全的認知，的確是該把照片刪掉。」

至於另一個自稱身體不舒服坐在博愛座的男生，李昂表示，對方向她表明不舒服，「我相不相信那是一回事，但我尊重他」，所以拍攝時有避開，沒有讓他人辨認出長相。她自曝有20幾年高血壓、心血管病史，因博愛座一事讓她血壓又飆高，「不希望還要再去看急診，實在太過分了。」