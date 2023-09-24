台北市部分地區連鎖超市今日中午時段架上蛋品，上百元人道雞蛋已賣完。（蔡佩珈攝）

進口蛋爭議延燒，北市蛋商公會理事長林天來今證實，本土蛋出現搶購潮，下周蛋價將調漲2元，蛋價再度攀升。台北市部分地區連鎖超市今日中午時段架上蛋品，也幾乎銷售一空，連上百元人道雞蛋都賣完。

實際走訪大安區2家連鎖超市，截至下午1時止，1家超市販售5款以上、價位落在63至99元的雞蛋都銷售一空，連1款百元以上人道雞蛋都售完；另一家連鎖超市則有一牌雞蛋都售完，台農2款雞蛋則貨源充足。

住在大安區年約40歲的一對夫妻說，約2至3天前下班時間才到連鎖超市買3到4盒雞蛋，不記得買的是進口蛋或本土蛋，但很驚訝今天到附近另一間超市採買蔬菜，發現架上雞蛋都賣光光，所幸之前才買過雞蛋，最近比較沒有需求。

另外也有5到6組消費者都說最近沒有在買雞蛋，不曉得近期購買雞蛋狀況。

住在內湖區的蕭姓上班族說，昨天晚上因為要煮晚餐，才有到附近的連鎖超市買1盒雞蛋，當時架上各款雞蛋都量足，沒有特別空，比起年初缺蛋潮，最近雞蛋好買許多，而且買蛋時也不太留意是本土或進口蛋。

新北市板橋區許姓民眾表示，2天前的晚上才透過外送平台購買1盒雞蛋，沒有感受到缺蛋，今天上班前逛市場，散裝雞蛋看起來都很多，也沒有看見有人在搶購。

住新北市新莊區張姓上班族表示，3天前有到連鎖超市買蛋，架上有各類雞蛋，沒有感覺難買，且不會在意產地，比較在意保存期限是否快到了，近日觀察附近雜糧行架上，也有不少蛋品。