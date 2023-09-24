又被譽為「蝙蝠女」（bat woman）的中國大陸科學家石正麗，她率領的武漢病毒研究所團隊日前發布最新研究，警告全球「非常有可能」再爆發新一波新冠肺炎疫情，團隊也將20種冠狀病毒列為「高風險」。

石正麗所帶領的武漢病毒研究所實驗室屢屢被指控發生外洩意外，導致全球爆發新冠疫情，她首度打破沉默駁斥毫無根據。

香港《南華早報》報導，大陸科學家石正麗因鑽研病毒從蝙蝠等動物傳染人類，而有「蝙蝠女」的美譽。

她日前與武漢病毒研究所同事共同發布研究成果，警告全球必須為另一場像Covid-19的疾病預做準備，因為「如果冠狀病毒過去能引發疾病，那麼未來就有很高的可能會再爆發」。

石正麗的團隊評估40種冠狀病毒外溢（spillover）給人類的風險，並將其中20種列為「高風險」。這20種病毒中，有6種為已知感染給人類、並致病的病毒，另外3種曾感染過其他動物。

研究警告：「幾乎可以肯定未來會有其他疾病出現，而且非常有可能再出現（新冠病毒）疾病。」

這份研究主要分析病毒特徵，包括族群、遺傳多樣性、宿主物種及任何人畜共通歷史。

此外，團隊也發現了能主動偵測這些高風險病毒、快速又靈敏的工具，研究也確認病原體的重要天然宿主，包括蝙蝠、齧齒動物，以及駱駝、豬、穿山甲等可能的中間宿主。

報導指出，石正麗團隊的研究7月就已刊登於國際醫學期刊《新興微生物及感染》（Emerging Microbes & Infections），不過一直到9月才獲得大陸民眾關注，除了報告不是以中文撰寫外，中國疾病預防控制中心匿名科學家表示，這也反映了中國突然翻轉新冠政策後，人們希望擺脫這個話題。

這名科學家說，在與其他公衛學者的私下談話中，科學家們注意到大陸官員有意或無意地淡化新冠疫情，部分城市也停止公布染疫數據。

《南華早報》也指出，由於石正麗的研究有高度敏感性，因此許多病毒學家並不願意評論她的研究。

武漢病毒研究所不斷被部分美國政治人物指控實驗室發生病毒外洩意外，導致全球爆發新冠疫情。

匿名中國疾病預防控制中心科學家說：「我認為整個社會都在試著從大流行病的創傷中走出來並向前看，這是可以理解的。」