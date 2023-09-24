白色恐怖政治受難者蔡焜霖於本月3日辭世，享壽93歲。今（24）日在家屬、難友與各方好友的陪伴下，於台北市立第二殯儀館舉行告別式。文化部政務次長王時思出席典禮，頒贈總統褒揚令，蔡焜霖長子蔡炎龍代表接受。

蔡焜霖長期投入白色恐怖歷史與教育推廣工作，致力使年輕世代深刻認識台灣白色恐怖歷史，以及得來不易的民主。獄後他於1966年創辦兒童雜誌《王子半月刊》，為本土漫畫保留創作園地，也成為許多年輕讀者認識世界的啟蒙讀物，催生台灣漫畫影響深遠，對台灣人權及文化發展，深具貢獻。蔡英文總統有感於此，明令表揚，由文化部次長王時思代表頒贈褒揚令，蔡焜霖長子蔡炎龍代表接受。

為紀念蔡焜霖的付出，人權館暫訂於2023年11月4日下午2時於白色恐怖景美紀念園區禮堂舉辦追思會。此期間亦可在人權館臉書專頁紀念貼文留言，寫下對「蔡爺爺」的不捨與懷念，或於9月30日前提供紀念專文予人權館。