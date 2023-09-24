簡廷芮因演出《我的少女時代》最美校花爆紅，2020年嫁給賴冠儒後，結婚3年已成為二寶媽，終於在今（24）日中午於翡麗詩莊園席開30桌補辦婚宴，圈內星友紛紛到場送祝福，而郭書瑤穿低胸平口衣出席婚禮，低調造型不搶新娘風采。

郭書瑤（瑤瑤）今24日穿低胸平口衣下身百褶紗裙出席簡廷芮婚禮，她表示和簡廷芮沒有一起工作過，會認識是因為鄭茵聲，三人有一起到韓國玩，還不熟就一起睡，笑說：「我跟誰都可以一起睡！」稱簡廷芮個性很自然、兩人相當合拍，還爆料對方可以4天不洗頭，也看過對方私底下熱戀中的一面，「雙魚座非常浪漫，像她會帶著小公仔說是帶著另一半。」

《我的少女時代》成員合體現身簡廷芮（中）婚禮。（陳俊吉攝）

而今天出席簡廷芮與賴冠儒的婚禮有不少明星好友，早年演電影《我的少女時代》的宋芸樺、李玉璽、鄭茵聲、林鶴軒以及導演陳玉珊；競賽節目《全明星運動會》的王子、毛弟、吳心緹、房思瑜；新人的「紅娘」連晨翔、圈內好友郭書瑤、大元等人均出席。