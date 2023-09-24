屏東明揚國際科技工廠發生火災後連續爆炸，延燒28小時，造成4名勇消殉職，上百人死傷。衛福部次長王必勝今表示，衛福部後續對於傷患的治療及協助將著重在皮膚傷勢的治療，已有醫學中心及及細胞醫療的廠商表達，願意依傷者傷勢無償提供幹細胞等治療，衛福部將成立連繫平台。

屏東這場大火除了造成許多傷患皮膚出現大面積燒燙傷外，王必勝指出，這次工廠爆炸，空氣還可能帶有化學或輻射物質，如果無法辨別又帶回醫院，可能傷害醫護人員，因此將與屏東基督教醫院現場人員討論，如何造冊來掌握工廠內主要化學物質有哪些，並釐清是否對人體有危害，精進醫療處置，這部分相關措施有可能會推廣到全國，且相關資料要不斷更新。

王必勝說，行政院政務委員林萬億今天下午也會南下屏東，明天會進行相關會議，可能討論疫議題包括傷者後續醫療處置及代位求償等問題。

另外，衛福部醫事司司長劉越萍今也表示，近年來發生不少多樣性災難，如這次廠房大火和之前的普悠瑪出軌等，在人員訓練方面還需要加強，要盤點那些部份是弱項，重點考量如何維持現場人員安全，增加一線存活率，而強化大傷患救助的經費也正在和行政院爭取中。