台中市區開車經常會秒變扭扭車？台中市議員陳俞融指出舊市區交通量大，未透過道路標示和設計造成直線車道秒變左轉道，交通事故居高不下；對此，交通局說明，考量車流順暢及路口安全，交通局將檢視路口整體因素，與建設局合作減少分隔島或利用槽化線設置偏心左轉道，逐步改善左轉道問題。

陳俞融指出，開車直行一條線，要轉彎再靠邊，這樣簡單的常識，在台中可能行不通，台中用路人常常會遇到「扭扭路」，汽機車都深受其害，常常直走開一開就「突然」變左轉專用道，過去市府曾說要改善，增設偏心左轉專用道，但資料顯示全台中自111年到目前112年8月為止，偏心左轉專用道只有新增48處，其中舊市區只有6處，少得離譜。

陳俞融說明，偏心式左轉專用道的優點在於，透過標線或分隔島設計出獨立岔出的偏移車道，避免產生左轉車擋住後方直行車的狀況，也減少直行車由右側切出變換車道與後方來車追撞事故，屬先進國家交通規畫設計標準一環。

她直指，許多市區道路車輛照直行道行駛之後卻會突然變成左轉道，產生車流交織的不良，增加車輛變換車道時易發生擦撞，以及轉彎車與直行車的側撞的事故機會；根據道安資訊網資料統計，台中市112年1至6月小型車交通事故肇因未注意車前狀況件數為1780件、343人死傷，恐怕也跟這狀況有關。

陳俞融建議市府，應立刻盤點目前台中市車流量大以及肇事率高的路段，優先投入經費，增設偏心式左轉專用道，盡速改革。

台中市交通局說明，考量車流順暢及路口安全，交通局檢視路口整體車流量、左轉車轉向量、道路條件、車道使用情形等因素，與建設局合作減少分隔島或利用槽化線設置偏心左轉道，檢討號誌時制計畫設置左轉保護時向，逐步改善左轉道問題。