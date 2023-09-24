農業臉書粉專「Linbay好油」林裕紘常評論政府農業政策，近期也因為超思進口巴西蛋爭議，多次與農業部隔空交火。但林男傳出遭威脅他與家人安全，桃園地檢署表示，已經主動分案，並由重大刑案專組檢察官指揮桃園市刑事警察大隊全力偵辦中。

「Linbay好油」遭威脅後，警方發現嫌犯以墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入，目前仍持續追查中，此外警方仍對其家屬及住處加強安全維護，避免遭受危害。