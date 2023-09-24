8月底高雄港與釜山港正式締結為姊妹港，這也是高雄港與韓國簽署的第1個姊妹港。大多數人對釜山的印象可能就是釜山影展(釜山國際電影節)，除了亞洲頂級的電影節，身為韓國「海洋首都」的釜山，擁有第一貿易港口，海鮮資源豐富；而韓國最大的海鮮市場也在釜山，加上海港城市易受外來文化影響，蘊育釜山出獨特的城市風情與多元美食特色。

「你還沒吃過的韓國美食100選」線上票選活動，釜山代表美食就占了3個名次，台灣人熟悉的「堅果黑糖餅」，拿下第2名。(韓國觀光公社提供)

韓國觀光公社台北支社舉辦特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選」線上票選活動，釜山代表美食就占了3個名次，包括台灣人熟悉的市場特色美食「堅果黑糖餅」、傳統美食「豬肉湯飯」，以及街邊小吃「釜山魚糕」，這3款美食分別拿下第2、4、10名，好滋味深獲民心。

【韓戰衍生平民美食 釜山必吃豬肉湯飯】

釜山特色料理豬肉湯飯，是韓戰衍生的平民美食，也是釜山13種鄉土飲食之一。(陳韻萍攝)

台灣民眾不陌生的豬肉湯飯是指白切肉放入濃濃的豬骨湯中泡飯吃的食物，然而這道美食的由來其實跟韓戰有關。1950年代韓戰爆發時，不少人躲到釜山避難，當時食物匱乏，難民們將屠宰場剩餘的豬骨以及內臟等附屬物煮成湯飯果腹，

久而久之便成為釜山的特色料理，進而推廣到全國。

2005年至2006年，韓國知名漫畫家徐英萬將韓國各地他喜歡吃的庶民美食畫成漫畫，剛好當時韓國興起外食風潮，漫畫書內提到的釜山豬肉湯飯便廣為人知。2009年釜山公布了代表13種鄉土飲食，豬肉湯飯列為其中，釜山還設有「豬肉湯飯一條街」，韓國人都知道要吃道地的豬肉湯飯在釜山才吃得到。

豬肉湯飯可根據個人口味喜好加入蝦醬、涼拌韭菜、蘿蔔辛奇等一起食用，藉此豐富湯飯層次。(陳韻萍攝)

豬肉湯飯除了加入白飯變成泡飯，可根據個人口味喜好加蝦醬、涼拌韭菜、蘿蔔辛奇等一起食用，藉此豐富湯飯層次。導遊徐池杬分享除了整碗飯泡進湯裡，有些人會把湯與白飯分開吃，吃法依個人習慣而異。釜山的「密陽豬肉湯飯專賣店」是當地人都會光顧的名店，還有不少藝人也是座上賓，店內可看到許多藝人的簽名板，招牌的豬肉湯飯綜合口味用料豐富，吃得到血腸、豬腸、豬肉片等，料多味美。店家最大特色就是豬肉湯飯湯頭偏白、口味清淡，旅客可加入店家自製蝦醬自行調整湯頭濃淡。店家推薦可加點白切肉跟血腸，搭配豬肉湯飯一起吃。

釜山的「密陽豬肉湯飯專賣店」是當地人都會光顧的名店，韓國人都知道要吃道地的豬肉湯飯在釜山才吃得到。(陳韻萍攝)

「密陽豬肉湯飯專賣店」有不少藝人都是座上賓，店內可看到許多名人的簽名板。 (陳韻萍攝)

「密陽豬肉湯飯專賣店」店家推薦可加點白切肉跟血腸，搭配豬肉湯飯一起吃。(陳韻萍攝)

【24hrs河豚湯餐廳 釜山人早餐吃這味】

河豚自帶解酒功能，不少韓國人早上會喝河豚湯暖胃解酒，河豚湯是釜山人的日常美食。(陳韻萍攝)

台灣罕見的河豚料理，在釜山有不少專賣河豚湯的餐廳，有些餐廳甚至是24小時營業。(陳韻萍攝)

臨海的釜山是不少韓國人吃海鮮的首選，價位親民，加上韓國人喜歡喝湯的飲食習慣，釜山必吃的特色料理之一是台灣罕見的河豚湯，在釜山有不少專賣河豚湯的餐廳，有些餐廳甚至是24小時營業，導遊提及河豚自帶解酒功能，常有晚上應酬喝酒的人，翌日早上來碗河豚湯暖胃解酒，河豚湯是釜山人的日常。

「錦繡河豚湯」全韓國都有連鎖，總店在1969年於釜山海雲台設立，雲海台是元祖老店。(陳韻萍攝)

河豚因為具有毒性，並非整條魚都可食用，所以河豚料理師得有證照與專業技術，全世界喜歡吃河豚且可公開食用的國家就屬日本和韓國。「錦繡河豚湯」全韓國都有連鎖，總店在1969年於釜山海雲台設立，雲海台是元祖老店。該店特色之一就是將魚湯放在砂鍋內，底部套一層不鏽鋼，有保溫效果，確保客人吃的每一口魚肉、喝得每一口湯都是熱呼呼、最鮮的美味。

「錦繡河豚湯」販賣2種口味的河豚湯，清湯搭配水芹、黃豆芽、蘿蔔等，另一種是韓國香辣口味的辣河豚湯。(陳韻萍攝)

河豚煮湯最可以吃出魚肉的鮮美與Q彈，「錦繡河豚湯」每碗河豚湯的魚肉份量不少，單吃就飽足。(陳韻萍攝)

店中販賣2種口味的河豚湯，清湯搭配水芹、黃豆芽、蘿蔔等，加點麻油；另一種是韓國甜辣口味的辣河豚湯，加點醋更美味。店家表示河豚煮湯最可以吃出魚肉的鮮美與Q彈。「錦繡河豚湯」每碗河豚湯的魚肉份量不少，單吃就飽足，有的餐廳還可免費續加白飯與配菜。河豚皮Q彈肉細緻，滋味鮮美，店家以5種不同種類的河豚，製成河豚生魚片、酥炸河豚肉等近20種河豚料理，讓饕客有機會品嘗各種河豚料理的豐富美味。

【韓戰美食小麥冷麵 搭烤豬排超對味】

小麥冷麵是用小麥製麵粉製作而成，是釜山特有的平民美食，源起於韓戰。(陳韻萍攝)

相信許多愛吃韓國料理的民眾對韓國冷麵應該不陌生，台灣也都可以買到韓式冷麵的泡麵，來到釜山不可錯過的經典美食之一就是小麥冷麵搭配烤豬排骨。大眾熟悉的韓國冷麵多以馬鈴薯粉與蕎麥製成，而小麥冷麵是用小麥製成的麵粉製作而成，是釜山特有的平民美食。

導遊分享釜山的小麥冷麵也是因應戰爭而生的戰爭美食，韓戰爆發後物資缺乏，到釜山避難的北韓人，想念家鄉的冷麵，可由於當時的情況很難吃到用蕎麥或馬鈴薯做成的冷麵，只好以美國援助的小麥麵粉加上澱粉替代，製成麥麵。釜山的小麥冷麵顏色偏黃，有泡在碎冰湯頭裡的水冷麵與撈起後加入韓式特製辣醬的辣拌麵。

水冷麵泡在有水梨、小黃瓜、辛奇的大骨肉湯，看似清爽，「食」則滋味濃郁，湯頭濃淡適中，開胃解膩。(陳韻萍攝)

小麥麵吃起來Q彈好咬，水冷麵泡在有水梨、小黃瓜、辛奇的大骨肉湯，看似清爽，「食」則滋味濃郁，是那種濃淡適中的湯頭，順口好喝，開胃解膩。辣拌麵吃起來味道較水冷麵麵體更軟爛一點、醬味更厚重，辣醬均勻附著在麵條上，吃起來香辣帶勁，非常過癮，適合嗜辣者。

釜山的「Sikdang3Sun（食堂3選）」人氣必吃的就是小麥冷麵和祕醬烤豬排骨。(陳韻萍攝)

釜山「Sikdang3Sun」祕醬烤豬排骨是店家的招牌美食，鹹甜交織的祕製醬料搭配烤得微焦酥軟的豬小排，非常美味。(陳韻萍攝)

釜山的「Sikdang3Sun（食堂3選）」，是當地的連鎖名店，人氣必吃的就是小麥冷麵，建議可搭配醬烤豬排骨，這兩「味」CP搭檔的美食，令記者吃到完全忘記要減肥。導遊分享店家的烤豬排骨是老闆花了3年時間吃遍全南韓所有烤豬小排，集眾店家美味之大成，再研發成自家的獨門配方，豬排骨先醃漬過，鹹中帶甜的祕製醬料搭配烤得微焦酥嫩的豬小排，單吃就很美味；也可以用芝麻葉包覆豬排骨、水辛奇、青陽辣椒、蒜頭一起入口，蔬菜的爽脆與各自獨特的菜味，巧妙平衡了烤豬排的濃郁厚重感，會讓人一直包一直吃，一直吃一直包，手和嘴巴都停下不來，絕妙滋味，是親友聚餐的好選擇。

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