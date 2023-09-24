桃園市消防局第一大隊三民分隊今天辦理快閃救護宣導，希望提高市民對心臟健康的關注。（翻攝照片）

為了希望民眾正視心臟血管健康重要性，世界心臟聯盟訂定每年的9月29日為「世界心臟日」。桃園市消防局第一大隊三民分隊今天辦理快閃救護宣導，希望提高市民對心臟健康的關注，並強調健康生活方式的重要性。

三民分隊高級救護技術員、小隊長陳啟敏說，近期出勤一件案件，是一位計程車駕駛，行進間突然意識不清發生車禍，善心路人上前幫忙，發現患者口吐白沫，且無呼吸心跳，立即實施旁觀者CPR，救護人員到場後接手急救，幸運地在到院前恢復心跳，後續接受治療也成功康復出院。

搶救心肌梗塞，時間是最重要的關鍵之一，一旦發生心肌梗塞，心臟細胞每分每秒都在凋亡，甚至有部分心肌梗塞患者來不及到達醫院就出現致命性心律不整而猝死，愈早辨識出心臟疾病的徵兆，必要時於黃金時間開始旁觀者CPR的急救，就越能降低死亡率。

據統計，有約7成的心臟突發事件發生在家中，家人可以儘速幫助病人，如果出現心臟病徵兆(胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀)，應立即就醫處理。

三民消防分隊長黃柏豪，快閃救護宣導活動，除了進行CPR＋AED的教學，更安排由救護人員與民眾分享，平時如何預防心臟疾病的重要信息，以及當遇到胸悶、胸痛等心臟病徵兆該怎麼辦之相關知識，期望能讓民眾在突發事故發生時，不驚慌做出正確的緊急應變。

黃柏豪說，心血管疾病之急性發作，如心肌梗塞及腦中風是危及生命之緊急狀況，儘早就醫可減少死亡及病後殘留失能之嚴重度，建議一旦發現徵兆，立即就醫接受治療。也呼籲大家，平時能多珍惜緊急救護資源，切勿濫用，將珍貴的救護能量留給更需要的患者。