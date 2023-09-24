夏季為蛇類出沒頻繁的季節，然而捉蛇工具的不當使用以及對爬行動物的不熟悉，往往導致蛇類的嚴重傷害，相關團體表示，協助捉蛇之單位應以橡膠材質的平面式「友善蛇夾」進行業務作業，以及給予捉蛇小組專業教育訓練、媒體應傳遞正確的生物觀念等。

台灣人文動物關懷協會、台灣爬行類動物保育協會與蘭陽綠野環境教育及保護協會等民間團體今(24)日發表聯合聲明。

該聲明指出，使用正確的方式捕捉蛇類，請勿使用容易造成蛇類傷亡的傳統蛇夾，使用鐵製蛇夾對蛇造成的影響屬於不可回逆性的傷害，會導致蛇隻的脊椎、肋骨斷裂，也可能造成內臟破損導致大量出血的致死可能，呼籲民眾於住家地點看見蛇類當下，盡量以掃把、畚斗等工具驅離或是盯住蛇類並撥打電話尋求專業人員協助。

而協助捉蛇之單位，應以橡膠材質、平面式的「友善蛇夾」進行業務作業，避免造成動物傷亡。

其次，行政院核定「捕蜂捉蛇為民服務補助計畫」，自2018年起3年由行政院每年編列1.3億元補助各地方政府使用，理應落實培訓基礎或是外包給專業人員處理業務。 捕蜂捉蛇屬於地方自治項目，各地方政府理應給出合理的訓練計畫，或是將業務外包給專業團隊，並適時給予相關教育訓練，對動物造成誤傷或致死等狀況。

最後，媒體跟風誤導的狀況至今仍然可以看見，在錯誤的使用蛇夾捕蛇方式相關類型短影片中，加上戲鬧的文字吸引大眾的眼球，容易讓民眾潛移默化的被誤導非正確的觀念，不尊重生命也無任何教育意義，更可能讓野生動物的生命受到漠視甚至淪為娛樂化。

該聲明指出，民間團體呼籲政府應該再重視教育訓練與相關給民眾正確知識普及化的途徑，媒體應該要追查真實與是否合宜性，於現今社會網路普及下，若仍有對民眾不熟悉的生物「汙名化」或是「未導正觀念」的影片放在媒體上讓民眾瀏覽，容易對野生動物的生存權造成忽視與侵害。