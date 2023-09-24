民眾黨總統參選人柯文哲今天出席SMAT 2023 運具電動化產業戰略報告，談及2050淨零碳排，柯表示，2025淨零碳排放是灰犀牛，不是灰天鵝，交通碳排的關鍵在於共享、綠能、E化以及安全，雖然推動電動機車、汽車的政策很好，但若繼續用火力發電，推動電動機車汽車是「nonsense」。

柯文哲說，2025淨零碳排放是灰犀牛，不是灰天鵝，從1997年京都議定書等進展，淨零碳已經醞釀多年，2050淨零碳排放，原來目標是讓地球平均溫度上升小於1.5度，因此才會有2050年前要達到碳平衡的目標，台灣作為國際社會一份子，也不太可能離開這個範圍。

柯文哲表示，2050淨零碳排是大國決定的規則，台灣喜歡不喜歡都好，都需要面對，而淨零碳不是政策問題，而是執行力，需要由內而外、由公而私，像是他在北市長任內，推動的公家汽機車電動化，為何從公共汽車下手，原因有兩點，第一是公家管理、第二是路線固定。

柯文哲強調，推動電動車仍要回歸發電問題，雖然推動電動汽機車很好，但若繼續用火力發電，推動電動汽機車都是「nonsense」，沒有意義。

柯文哲也提到，民進黨有兩大神主牌：台獨、反核，但要達成2050淨零碳排，如何達成，台灣有許多高耗能產業，核二、核三不能馬上退場，反核幹下去就變成宗教，而非科學，但看待淨零碳需要理性、務實、科學。

柯文哲說，台灣短期內無法做產業轉型，因為台灣沒有參加區域經濟組織，台灣貨品都要稅，只有ICT不用稅，這就是為何產業都往ICT移動，另外簽訂ECFA的關係，40％外銷往中國，只要在這兩點情況下，台灣產業將繼續失衡，被中國綁在一起，因此在此狀況下，就須嚴肅面對能源問題。

由於該活動原先邀請3位總統參選人到場，但受屏東大火影響，賴清德、侯友宜皆不出席，柯文哲則向現場民眾提到下屆總統的四點標準，第一、不要貪污、第二、理性務實科學、第三、工作認真、第四、聰明一點更好。