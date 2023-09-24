中華民國補習教育全國總會24日於台中舉行第10屆表揚「育苗專案績優單位」及「補教師鐸獎」頒獎典禮，44位老師受頒「孔子琉璃師鐸獎」獎座，總會理事長邱昌其致詞說，發揮「因才施教」、「有教無類」的孔孟精神，營造愛心補教形象。

總會理事長邱昌其指出，補教師鐸獎表揚來自全國18個直轄市、縣市補習教育協會秉著｢人飢己飢，人溺己溺｣的精神，在2023年提供弱勢補救教學資源總值達2.5億元，讓弱勢學子獲得社會教育照顧。

總會理事長邱昌其表示，師鐸獎是肯定教師發揮教育專業及教師素養，同時弘揚尊師重道精神；這次另一亮點為服務k-12教育階段得獎教師比例高達6成。

邱昌其亦呼應12年國教108課綱「適性揚才、終身學習」宗旨，終身學習關鍵能力須從小培養外，更重要是補習教育要成為正規學校教育助力，共建台灣教育競爭力。

中華民國補習教育全國總會指出，教育部目前頒布「學習社會白皮書」呼應當前國際終身學習重要理念，點出正規與非正規教育體系銜接與突破。同時從《補習及進修教育法》審視，非正規教育學習品質良窳攸關終身學習發展。