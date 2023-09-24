威力彩明天（25日）頭獎獎金上看8.1億元，專研星座和塔羅牌的小孟老師今在臉書發文，點名明天財運最旺的4星座，依序是雙魚座、水瓶座、金牛座和獅子座，若再搭配不同的發財訣竅，將可大大提升中獎機率。

◆Top4：獅子座

獅子座太陽與婚神星落入，顯示幸運之神光臨，建議多穿粉色衣服或配帶粉色飾品，能讓你財運加分 ，下注前在桌上可先觀想紅色的光，再用筆敲三下，簽注時能得到婚姻之神朱諾前來祝福，讓你充滿財氣喜悅。

◆Top3：金牛座

木星落在金牛座，顯示金牛座財富氣場很旺盛，木星能量屬於大地木頭能量，建議下注前可前往樹下深呼吸，吸取大地之氣，再前往投注站下注，以匯聚天地五方的財氣，提升財運。

◆Top2：水瓶座

月亮落在水瓶座，而且方位角是243，2為皇后之數，顯示水瓶座渾身充滿皇后之氣，建議在下注前觀想「鳳凰」，或找屬龍的人幫忙下注，就能讓氣場噴發，轉化為財氣貫滿全身。若你剛好屬龍又是水瓶座，財氣更會一飛沖天，不妨小試手氣，說不定能成為億萬富翁。

◆Top1：雙魚座

雙魚座海王星落入，明天運勢非常旺盛，會有好運降臨，下午2：15到3：15，是財氣最旺的時刻，日出方位角為26，2+6為7，8為發。顯示只要你配帶圓形物品或配飾到投注站下注，就能堆積無限財富，讓財氣圍繞在你身邊。