陳學聖指出，賴清德與呂秀蓮的落跑參選紀錄更驚人。（中時資料照）

國民黨總統參選人侯友宜昨（23）日請假投入大選，遭民進黨痛批「落跑」，呼籲他應進議會進行施政報告。對此，國民黨前立委陳學聖翻出了民進黨總統參選人賴清德、前副總統呂秀蓮過去的落跑紀錄反問綠營，他們的紀錄不是更驚人？要怎麼自圓其說？

民進黨新北市議會黨團今召開記者會譴責侯友宜，認為他若是要拚選舉就應辭市長，否則就該到議會進行施政報告；國民黨團書記長廖先翔則回擊，賴清德過去帶職選市長，還拒絕進議會長達230天，怎麼不見綠營人士批評？

陳學聖今在臉書發文指出，1997年桃園縣因劉邦友血案而補選縣長，結果由呂秀蓮當選，她並於9個月後競選連任成功；到了2000年，呂和陳水扁搭檔選上了副總統，在5月20日就職時辭去桃園縣長職務，她共計擔任縣長3年多。

陳學聖表示，要這樣幫民進黨回憶的原因，是因為他們駡侯友宜落跑，但侯已做了8年新北市副市長、近5年的市長，若這樣還被批評是落跑，那呂秀蓮怎麼辦？此外，賴清德的立委任期未滿，就跑去選台南市長，之後又在市長任內北上當行政院長，而現在他的副總統任期還沒滿就又要選總統了，「這落跑記錄不是更驚人嗎？民進黨又要怎麽說？」