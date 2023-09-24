杭州亞運24日柔道場上中華隊獎牌入手，「柔道男神」楊勇緯在男子60公斤級決賽擊敗韓國李夏林，成為中華隊史上首位摘下亞運金牌的柔道選手，也是本屆亞運中華代表團第1金，更是中華隊史亞運第100金！而同日中華隊在跆拳道品勢也進帳1銀1銅，目前累積1金1銀1銅3面獎牌。

楊勇緯是本屆杭州亞運柔道男子60公斤級第3種子，首輪輪空直接晉級16強，16強獲勝後，8強經過黃金得分加時賽擊敗去年東京大滿貫擊敗過他的日本選手近藤隼斗，4強賽再挫蒙古選手恩赫泰萬，搶進決賽。

楊勇緯和決賽對手李夏林是上屆雅加達亞運銅牌，兩人再度挑戰亞運，這回獎牌成色更勝上屆，楊勇緯用金牌為9月28日過26歲生日的自己，送上美好的生日禮物，還是中華隊在亞運歷史性的第100金，賽後可見他情緒激動，而中華隊史亞運隊史首金，是1954年馬尼拉亞運由「亞洲鐵人」楊傳廣在田徑男子十項全能所獲，包括本屆，中華隊在亞運已經連8屆有金牌入袋。

在延期到2021年舉辦的2020東京奧運，楊勇緯在男子60公斤級拿下銀牌，是台灣柔道史上首面奧運獎牌，也是該屆奧運中華代表團首面獎牌，開啟團隊2金4銀6銅佳績，杭州亞運他成為中華代表團首金主角，期待再一次帶動中華健兒氣勢，增添更多獎牌。

同日其他台將戰況，男子66公斤級鄭彥銘首輪32強獲勝，可惜16強戰飲恨，52公斤級女將林徐婉筑和48公斤級的林真豪也在16強落敗。

楊勇緯（右）於杭州亞運柔道男子60公斤級決賽，在讀秒階段過肩摔取得半勝領先，最終順利摘金。（鄭任南攝）

杭州亞運柔道男子60公斤級決賽，中華隊楊勇緯（左）擊敗韓國選手摘金，比賽結束當下握拳大吼。（鄭任南攝）