「迷彩總動員，全民挺國防」新竹湖口營區開放活動今日登場，現場湧進大量熱情民眾，截至中午人數已超過70000人次；交通壅塞方面，軍警共同協助，立即處理動線疏通，全力讓交通順暢。
陸軍司令鍾樹明上將於活動結束後，慰勉參與操演的官兵，過程中，民眾爭相與司令合影，互動十分熱情。
另外本次活動備有復康專車，接駁行動不便民眾，並設置無障礙友善參觀區，近距離觀看官兵操演，復康專車的設置使有特殊需求的參觀者能夠方便地探索營區，體驗全民國防。
「迷彩總動員，全民挺國防」新竹湖口營區開放活動今日登場，現場湧進大量熱情民眾，截至中午人數已超過70000人次；交通壅塞方面，軍警共同協助，立即處理動線疏通，全力讓交通順暢。
陸軍司令鍾樹明上將於活動結束後，慰勉參與操演的官兵，過程中，民眾爭相與司令合影，互動十分熱情。
另外本次活動備有復康專車，接駁行動不便民眾，並設置無障礙友善參觀區，近距離觀看官兵操演，復康專車的設置使有特殊需求的參觀者能夠方便地探索營區，體驗全民國防。
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