有關「Lin bay好油」經營者林裕紘及立法委員王鴻薇的臉書網站粉絲專頁，遭不詳犯嫌恐嚇，威脅「你能吃幾顆子彈」等字眼，刑事局表示，登記的電話都來自境外，包括薩爾瓦多、美國、馬來西亞以及越南，目前已由國際刑警科尋求國際司法互助管道及透過國際刑警組織發文請求墨西哥、薩爾瓦多警方協助，並通知駐美西、馬來西亞及越南警察聯絡官積極追查中。

刑事局表示，「Lin bay 好油」案犯嫌臉書IP註冊位置設於墨西哥，登記電話屬薩爾瓦多；另王委員遭犯嫌二次留言恐嚇之臉書註冊及登入IP紀錄，則分別位於美國、馬來西亞及越南；現由刑事警察局國際刑警科尋求國際司法互助管道及透過國際刑警組織發文請求墨西哥等國協助，並通知駐美西、馬來西亞及越南警察聯絡官積極追查中。

警政署強調，我國是民主法治國家，言論自由是普世價值，人人均應珍惜及捍衛，對於網路言論倘未有違法情形，警察機關均予以尊重，惟留言、訊息內容如已涉及公眾、人身安全恐嚇，引起大眾及個人恐慌，警察機關即依法嚴辦，追查到底，絕不寬貸。

針對此類涉及境外的網路留言恐嚇案件，刑事局會主動整合並積極聯繫協調，與國內相關警察單位共組專案小組積極查辦。「Lin bay 好油」及立法委員王鴻薇臉書遭恐嚇案，目前已責由轄區警察機關同步加強當事人、親友及住家附近相關維安措施，防範不法侵害。