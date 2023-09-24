提到中秋節，柚子是不可或缺的應景水果。對此，營養師彭逸珊分享3款常見柚子的熱量及營養成分比較，包含文旦、白柚和西施蜜柚，其中文旦的熱量和碳水化合物最低；而西施蜜柚的維生素C、鉀含量最多。另外，她也提醒，食用柚子要注意拿捏份量，建議1顆柚子最少3個人共享，才不會讓血糖飆升、熱量爆表。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文，列出文旦、白柚、西施密柚等3款柚子，在同樣重量下含有的熱量及營養成分比較。其中，在膳食纖維方面，3者皆差異不大，不過文旦的熱量及碳水化合物含量是最低的；而西施蜜柚的維生素C和礦物質鉀的含量最多。

至於吃柚子的份量該如何拿捏？彭逸珊建議最簡單的方法，就是1顆柚子最少3個人共吃，才不會血糖飆升、熱量爆表，且越大顆要越多人分食。

農業部補充，柚子營養價值極高，果肉富含膳食纖維﹅蛋白質、維生素B、C、E﹅鉀、鈣、鎂﹅磷及醣類等營養成分，屬於少數耐存放、後勁足的國產水果。此外，根據衛福部食品營養成分表，柚子的果肉富含維生素C，每100公克含有51.1毫克，是檸檬的1.5倍﹅巨峰葡萄34倍；鈣質部分，每100公克則有9毫克，是金鑽鳳梨的1.8倍。