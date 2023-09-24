餐飲、服務業都有缺工問題，一名25歲年輕人抱怨，找工作面試處處碰壁，認為基層工作機會都被中高齡人士霸占，因此忍不住詢問面試主管原因，主管告訴他，中高齡的人穩定性跟學習態度都比年輕人好帶，做事會做到90分以上，不用他們用誰。

原PO日前在Dcard發文，發現最近找餐飲、清潔、保全、服務業等不用技術性的工作越來越難找，都被中高齡人士霸占，他年紀25歲，面試這些工作都失敗，好奇怎麼都不錄取他，於是詢問之前面試過他的一家速食店經理原因。

原PO表示，店經理老實告訴他，店裡確實有中高齡的人也有年輕人，可是總公司及他們都觀察到，中高齡的人會把事情做到90分以上，可是年輕人只求60～70分，還反問原PO「如果你在我這位置，你想用誰？」對方更指出中高齡人士的2大優點「穩定性跟學習態度都比年輕人要來得好帶」，所以比較喜歡錄用中高齡人士。

貼文PO出後，引發網友熱烈討論，「家裡附近便利商店的店員有8成都是中年人」、「我85年次的，現在是個小主管。公司以前很喜歡用新鮮人， 但今年發現很多新鮮人面試放鳥、工作沒有責任心、教學愛聽不聽、自作主張、遇到問題不願意提出來，所以我們面試後來只約有工作經驗的」。

但也有人表示，「老的夠奴、年輕的不夠奴」、「工作明明很好找，一堆年輕人吃不了苦，覺得太累就直接辭職」。