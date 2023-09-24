中華隊太極拳、太極劍女將劉佩勳。（資料照，體育署提供）

杭州亞運女子太極全能決賽24日登場，中華隊女將劉佩勳上午先打太極拳，依照順序在第8位上陣，那時候前面7人已經有4位打出特別高的分數。劉佩勳拿到動作質量5.00、演練水平2.690，不過難度等級1.25較低，總分8.940只排在第13名無緣獎牌。大陸女將童心拳劍雙絕，輾壓全場摘得金牌。

劉佩勳來自台南永康，她在去年伯明罕世運會女子太極全能超水準發揮，摘得銀牌，只輸給汶萊女將拉卡。今日拉卡也在太極拳、太極劍都拿到第2高分，獲得銀牌。劉佩勳在下午的太極劍第9位上陣，動作質量5.00、演練水平2.696，同樣是難度等級1.25偏低，總分8.946。

地主女將童心來自福建省，她是2022年全運會武術套路錦標賽的雙金得主（女子太極拳、女子太極劍）。此次亞運，童心在太極拳項目首位上陣就打出近乎完美的9.843，分數甚至超過男子長拳金牌孫培原（大陸選手）。下午的女子太極劍項目，童心第3位上場就打出更高的9.853，提前宣告金牌入袋。銅牌為香港女將陳穗津。