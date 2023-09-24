氣質女星劉詩詩演藝重心放在戲劇，2019年生下兒子後，隔年就推出《親愛的自己》、《流金歲月》等戲，相較於楊冪、趙麗穎、Angelababy等女星積極上陸綜，劉詩詩卻始終沒跟進，外界還評她「事業佛系」，對此，劉詩詩接受雜誌專訪時，她也說出真實原因。

劉詩詩積極接戲，還是廣告、代言爭相邀請的寵兒，但在綜藝節目卻始終不見她身影，對此，劉詩詩日前接受雜誌《COSMO》專訪，被問到大家都說她「佛系」，不常上綜藝，劉詩詩則笑說，她有自知之明，少上綜藝是因為知道自己「反應慢」，至於，會不會擔心曝光度不夠？劉詩詩則強調，不會糾結曝光度，她認為，有得必有失，只要找到平衡、自己舒服就好了。

劉詩詩甚至希望自己私下的真實面不要被看見，也因此，在非宣傳期時，她還被外界調侃是「失蹤人口」，劉詩詩說：「可以說我隨遇而安，也可以覺得我是另一種任性」，就連外出時，她也一向不刻意打扮，以自然、放鬆為主，笑說：「我生活中的穿搭真的一點都不出眾」。

36歲劉詩詩是演藝圈的氣質女星，以《仙劍奇俠傳三》、《聊齋奇女子》等古裝劇嶄露頭角，2011年和吳奇隆合作《步步驚心》擦出愛火，小倆口在2015年結婚，劉詩詩2019年生下兒子，升格當媽媽，隔年就推出電視劇《親愛的自己》、《流金歲月》復出。