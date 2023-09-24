小美赴新加坡拍攝1個月，幾乎天天是夜戲。（滿滿額娛樂提供）

小美因《愛是一把槍》前進威尼斯，登上電影聖殿。（自由試娛樂提供）

林映唯（小美）與李國煌主演新加坡電影《芽籠》，23日晚在信義威秀舉行特映，小美也現身分享拍攝花絮，她這回在片中演出性工作者，為此開拍前兩周提早飛去新加坡，體驗當地紅燈區生態，可惜當時新加坡疫情嚴重，紅燈區沒人上班，只好約了一位龜公，帶逛其中一間「辦公房間」。

小美這次造型大突破，挑戰穿上情趣內衣接客，她說導演最早設定這個角色時，是希望這個女角有全裸的演出，兩方經過討論、彼此說服，才選擇穿上黑色的情趣內衣來演，小美說：「定妝的時候有挑過衣服，我比較保守、比較沒自信，最後被導演說服，就跟導演說把我拍得漂亮就好！」開拍時也做足防護措施，把內衣裡面黏好黏滿。

另小美前陣子因演出李鴻其自導自演的電影《愛是一把槍》，隨劇組飛去威尼斯影展參展，她說那幾天幾乎每餐都吃義大利麵、晚餐回飯店又吃泡麵，之後有看國外報導，稱她演出的角色是一個亮點，新面孔獲得肯定，她苦笑說其實自己有狂練英文自我介紹，可惜最後沒機會派上用場。另更讓小美惋惜的是，這趟沒機會遇到偶像梁朝偉，反倒是自己從英國飛來應援的朋友，竟在街上巧遇梁朝偉。