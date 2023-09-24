因為一時好奇，在企業中擔任高階管理階層的江姓工程師，日前加入LINE股票投資群組，看到許多群組成員分享投資心法、標榜保證獲利，竟腦弱的投入1500萬原打算投資，卻在要出金時被要求繳納560萬利息保管費，他驚覺受騙報警，並與警方合作誘出車手，趁著面交時順利逮獲年僅19歲的犯嫌。

警方調查，今年61歲的江姓工程師在公司擔任高階管理主管，他今年4月間因好奇，被加入名為「源通專線」的投資群組，原本是抱持著觀望態度、想看看群組內的人都在做什麼，但眼看其他成員相互分享投資心法及標榜保證獲利的話術，江男也受到吸引，便在理專帶領下完成投資註冊。

完成註冊的江男以為開啟了財富之路，卻在短短2個月內，陸續以匯款、面交等方式，前後投入1560萬元給對方，且該群組還設立溫馨提示，指導江男若遇到銀行行員詢問，要假稱領錢是為了代購房地產或名錶精品，要求他不能說出投資的事情，導致江男投入畢生積蓄，最後要領出獲利時，卻被要求必須繳交高達560萬的股利分紅與管理費，他才驚覺受騙。

積蓄幾乎被騙光，江男嚇得趕忙報警，台中市警四分局成立專案小組，特別準備560萬假鈔拍照取信對方，並由江男出面、以面交的方式誘騙出詐騙集團成員，幫助警方逮獲19歲郭姓車手，警方並在郭男身上起出假工作證及手機等犯罪工具，全案依詐欺、洗錢防制法送辦。