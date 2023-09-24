維護中醫總量管制聯盟今天秀出中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆未經會員同意，卻在2023年3月21日，發布同意陽明中醫系增額公文給教育部。鄭郁蓁攝影

上百名中醫師組成「維護中醫總量管制聯盟」，要求中醫師維持每年365人總量管制。鄭郁蓁攝影

中醫每年僅招生365名中醫學系學生，不過陽明交通大學中醫學系今年以「外加名額30名」通過申設中醫系，中興和嘉義大學也打算增設學士後中醫系，讓每年畢業中醫師超過395名，憂心未來更稀釋健保點值，造成薪水越來越低，上百名年輕中醫師今天齊聚台大抗議，要求教育部、衛福部退回審議，並點名中醫師公會全聯會理事長詹永兆下台，對未經會員同意，就發布同意中醫系增額的公文負責。

上百名年輕中醫師組成「維護中醫總量管制聯盟」，今天穿著白袍，齊聚台大國際會議中心，要求教育部、衛福部與「中醫師公會全聯會」三方立即開會協商並撤回陽明中醫系增額30人的決定，以確保醫學生每年維持365人總量管制，以維護醫療品質。

中醫師陳嘉帆表示，國內過去沒有國立大學設立中醫學系，導致中醫界長期有「要設立國立中醫系」迷思，但許多研究都顯示，國內中醫師執就業市場已過度飽和。

根據衛福部2019年委託國衛院辦理「中醫醫事人力培育及供需評估計畫」，至2030年，中醫師人力將會多出1707至3100人，供給大於需求，暫無增加中醫系名額必要。

聯盟指出，西醫醫學系學生1300名總量自民國2007年就已經確立，中醫既然也在全民健保給付涵蓋範圍中，也應該有相應之學生總量管制。否則，中醫人力供給持續增加導致過剩，中醫師在有限的健保總額之下要提供優質的醫療服務將越來越困難。

聯盟指除了目前已經看到的健保點值持續下探，今年第二季平均點值已經降至0.79的歷史新低。且中藥藥價飆漲與缺藥問題也愈加嚴重，讓執業中醫師大嘆「巧婦難為無米之炊」，恐導致薪資越來越低。

中醫傷科醫學會黃蕙棻表示，2019年時所長熊著已經報告，2023年，中醫師人力會逐年成長，蛋中醫利用率將會逐年下滑，若持續增加員額，將會進一步誘發醫療業的惡性競爭，造成不必要的醫療需求。

「台灣中醫執業環境改革協會」更發動連署罷免全聯會長，短短一週即收到超過 1200 名中醫師連署。陳嘉帆指出，增額並未取得所有中醫師公會全聯會會員的同意，但是理事長詹永兆卻在2023年3月21日，發布同意陽明中醫系增額公文給教育部，因此宣布籌組律師團以提起訴訟，要求詹永兆承擔政治責任並立即卸任。同時呼籲中醫師公會全聯會立刻開始進行制度性改革，以防止類似的嚴重損害會員權益的事件再度發生。

詹永兆表示，中醫界一直以來，認為由國立大學設立中醫系的必要性，「成立對全民來說是加分還是減分？我相信民眾是樂見，是加分的」，他表示，全聯會同意應維持總量管制，不過各校系不願意挪動名額，因此他建議，未來可以增加對國立大學中醫校系或是中醫系評鑑，若有表現不好，可以做為將來減招依據。