縣長鍾東錦和捐贈人啟動救護車。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

在台北市經營室內設計工程的陳姓兄妹檔，父母親都是苗栗人，平日熱心公益，基於回饋故鄉、感念媽祖庇佑和啟發，合資273萬以竹南天后宮名義捐贈新式救護車1輛，消防局綜合考量配置在通霄分隊。縣長鍾東錦24日代表縣府受贈，並回贈感謝狀、致上崇高敬意，希望它能成為「鎮隊之寶」，備而不用，必要時又能掌握急救黃金時間，及時搶救傷病患的寶貴生命。

縣長鍾東錦率消防局長匡夢麟等消防團隊主持捐贈儀式，議員徐永煌、周玉滿、翁杰、民政處長巫恒昭、苗栗縣義消總隊副總隊長謝洋次、通霄鎮代會主席徐淑雲和通霄鎮公所課長等人共襄盛舉。

另外，此次屏東重大工安不幸殉職的消防隊員施寶翔，9月21日曾抵達苗栗縣參與國家防災日演練，22日回南部工作即發生悲劇，捐車儀式前眾人默哀追思，表達苗栗各界對屏東縣重大工安意外的哀悼之意。

捐贈人陳先生表示，兄妹自幼在苗栗長大，對故鄉有濃厚的感情，早年他的長女在苗栗託父母照料時，女兒急性熱痙攣坐救護車送醫，幸好搶救得宜，當時即埋下捐贈救護車的想法；後來，因篤信叔叔管理的天后宮媽祖，感念媽祖庇佑，經營事業有成，兄妹決定合資273萬元，以天后宮和公司名義捐車，幫助更多需要救助的民眾；因頭份消防分隊暫無換車需求，經捐贈人同意，依汰換年限配置到通霄分隊。

縣長鍾東錦代表縣府受贈救護車鑰匙，回贈救護車模型、感謝狀，給陳氏兄妹、居間牽線的竹南鎮崎頂里天后宮陳宋清等人，大力贊揚捐贈的救護車充分展現了對社會責任的認真履行與熱心奉獻，今天受贈的救護車，也是鍾東錦上任以來第9輛救護車，希望它能成為「鎮隊之寶」，備而不用，必要時又能掌握急救黃金時間，及時搶救傷病患的寶貴生命。

鍾東錦說，屏東發生重大工安事故、日前新竹和台北建築工地的坑洞災害，都嚴重威脅人民和消防弟兄的生命財產安全，早已要求工商、警察、消防等單位，落實工安場所查處，尤其需要隨時掌握工廠的危險物品位置、救災物質需求，讓救災現場指揮官充分掌握，避免再發生類似不幸悲劇。

匡夢麟說，近3年該局獲贈24輛救護車，本案為第22輛，尚有2輛打造中，也是鍾縣長上任以來第9輛。苗栗縣去年緊急救護出勤量已達2萬6000多次，平均每月約2200次，本局為了提升通、苑地區救護量能，去年10月分別在通霄及苑裡消防分隊增配第2輛救護車，合計有4輛救護車擔服通苑地區的緊急救護工作，勤務極為繁重，以致救護車輛的耗損率也大為增加。

匡表示，獲鍾縣長支持撥發經費，持續推派優秀的救護人員參加高級救護技術員（EMT-P）訓練，積極精進救護技術，在全體消防弟兄努力不懈下，到院前心肺功能停止（OHCA）的急救成功率，從2020年14.6％提升到本年度上半年22.7％，今年已有7位OHCA民眾自鬼門關被救回平安出院，有這麼顯著的績效，均有善心人士、宮廟及企業捐贈配備精良的救護車輛及裝備器材，供救護人員使用，透過公、私協力、結合政府及民間力量，有效提供縣民最優質的緊急救護服務。