農委會（現農業部）在上半年推出進口蛋專案，不料問題頻出，先後爆發超思以50萬資本額協助進口8000多萬顆巴西雞蛋、保存時間標示錯誤、進口蛋混充國產蛋等事。為此，農業部長陳吉仲下台、行政院長陳建仁道歉，但副總統、民進黨2024總統參選人賴清德卻隱隱有置身事外的姿態。一份最新網路投票也針對此事展開調查，欲探知民眾的想法。

YouTube頻道《Arden 生活家》昨（23）日發起網路投票，截至今日下午3點50分，總計已有超過1.5萬人參與。題目為「進口蛋事件，賴清德幾乎不對事件發表看法，是競選策略？還是態度傲慢？還是看不起其他候選人？還是社會紛擾跟他無關？⋯你認為賴清德刻意噤聲的原因是什麼？」

根據上述題目，有9%的人認為賴清德應是覺得，「進口蛋事件是在野刻意炒作，毋需回應」、13%的網友表示「競選策略，不涉入社會紛擾」、71%的民眾則認為「民調贏太多，躺著選就可以了」、4%的參與者投「行政院處理即可，不須副總統層級」、剩下「3%」為其它。

對於此一民調，網友紛紛留言，「他只要說出他基本盤的人想要聽到的那些話就行啦，偏偏他基本盤那群都聽不進去話，也不會查證，說再多都是枉然」、「賴鐵定認為，反正現在這節骨眼，與其多說多錯，不如繼續裝清新」、「現在賴也學習起了蔡那套，當總統7年多不用受訪」、「簡單講就是不顧人民的食安問題！」、「總是事不關己，反正有人出來扛即可。躺著選也上，不怕不怕」。