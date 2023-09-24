屏東惡火造成慘重傷亡，蔡英文總統今天下午出席「2023總統盃黑客松頒獎典禮」，與現場出席人員一起默哀後表示，這幾天，中央和地方，全力投入救援和復原的工作，她要藉這個機會向屏東縣政府團隊，還有支援的高雄市政府團隊說聲辛苦了。她也請主辦單位，協助落實卓越團隊的提案內容，並推廣到各縣市，讓總統盃黑客松的成果遍地開花。

今年的卓越團隊中，也有屏東縣政府環保局、以及高雄市政府消防局等機關的參與。蔡英文抵達後，首先對屏東工廠火災造成人員傷亡事件，與現場出席人員一起默哀。

她隨後表示，這幾天，中央和地方，全力投入救援和復原的工作。她藉這個機會，感謝所有的救災人員，還有醫護人員。不論是在地的屏東縣政府團隊，或是支援的高雄市政府團隊，都辛苦了。「真的非常感謝所有救災人員還有醫護人員的辛勞」。

她也恭喜今年獲獎的卓越團隊，發揮黑客松解決問題的精神，為我們帶來有創意、又具可行性的提案。總統盃黑客松提供一個公私協力進行共創的平台，讓資料擁有者、資料科學家，以及各領域的專家，都可以運用政府的開放資料提出創新想法，替社會和人民解決問題。

她說，經過這幾年的努力，不僅公部門參與提案的比例逐年提高，許多獲獎的計畫也都陸續啟用，並且在公務機關運作，提升政府的施政效率。

今年的總統盃黑客松，以「零碳轉型・幸福前行」為主題。蔡英文表示，2050淨零轉型已經是全世界的共識，也是臺灣重要的轉型目標。今年的卓越團隊中，有三組都和淨零轉型有關，像是「綠擘者聯盟」、「建築減碳健診隊」，以及「千分之四的美麗」。相信這些提案落實後，將有助於政府推廣淨零碳排政策，讓臺灣進一步邁向永續低碳家園。

「街道醫生」和「8R＋」這兩組團隊，則是要進行資料整合，盤點路口事故熱區，來協助地方政府提升交通安全。這也是今年臺灣社會非常關注的議題，政府也積極提出對策。她相信，有這些團隊提案的加入，一定能創造更理想、更安全的交通環境。

蔡英文恭喜參與國際松獲獎的團隊。她說，今年的「國際松」是以民主、數位、淨零為主軸，希望凝聚對全球問題的共識。今年共有60組國際提案，是歷年來最高的。獲獎的兩組團隊，不僅展現對社會的關懷，也體現數位民主的精神，非常不簡單。

她也感謝總統盃黑客松的委員、評選委員及輔導團隊，提供參賽者專業的建議，並且媒合所需要的技術，讓獲獎的計畫可以更快地融入既有行政機關的運作，並落實於政策的執行。

蔡英文強調，總統盃黑客松的初衷，是希望公務體系可以跨領域、跨單位，和民間各領域的專家，建立緊密的合作，並且互相學習。這幾年下來，我們看到臺灣的公務體系已經用更開放的態度，接納創新發想，解決人民所遇到的問題。她也請主辦單位，協助落實卓越團隊的提案內容，並推廣到各縣市，讓總統盃黑客松的成果遍地開花。