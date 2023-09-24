屏東明揚公司工廠22日發傍晚爆炸起火案，造成4名消防員殉職、破百人受傷，屏東縣消防局長許美雪在事發當下，即到現場坐鎮，一度稱是「消防員射水後發生爆炸」，後又改口稱「沒有射水」。對此，國民黨立委王鴻薇直言，應更深入檢視許美雪資格，不要讓外行領導內行，讓第一線暴露在風險之下。

王鴻薇表示，許美雪第一時間對外說法是消防隊射水造成爆炸，但隨後又改口說來不及射水就爆炸，許美雪這樣的表現，會讓人質疑其專業能力根本不足夠，果然被外界起底許美雪的背景原來是前立法院長蘇嘉全太太的同學，其從警大畢業後就沒有真正的在值勤，而是到新聞局擔任內部官員，隨後一些特殊的關係調到屏東縣，但都是當一些行政主任，然後升任消防局副局長，現在高居消防局長。

王鴻薇指出，這樣的經歷讓人質疑背後是否有關係，所以升官特別快，且遭逢這麼大的一個爆炸案，許美雪第一時間竟然說錯爆炸起火的原因，讓外界認為許美雪的專業能力不足，而且也足以傷害第一線消防人員的士氣。

王鴻薇強調，所以屏東縣的消防局長到底是否因為背後有特殊關係坐上這個位置，需要外界的檢視，「我們也希望不要再外行領導內行，不要讓我們消防員不要再暴露第一線的風險中」。