杭州亞運台灣隊跆拳道品勢女子好手陳歆雅今天一路闖進4強賽，對上韓國隊強敵車藝恩，陳歆雅以7.170分不敵車藝恩的7.430分，不過仍摘下銅牌，本屆亞運台灣首面獎牌出爐。

陳歆雅在早上的16強賽以平均7.680分擊敗平均7.630的泰國選手披差蒙林派汶（Pichamon Limpaiboon），8強賽又以平均7.770擊敗7.700的新加坡選手阿姬達．賓特．穆罕默德．迪亞．迪亞娜（Aqidah Binte Muhammad Dia Diyanah），闖進4強、保底銅牌。

進入4強賽，陳歆雅對上韓國隊的車藝恩，在公認品勢拿下7.480分，落後車藝恩的7.580分，自由品勢陳歆雅拿下6.860分，不敵對手的7.280，最後陳歆雅以平均7.170不敵對手的7.430，不過仍拿下銅牌，拿下台灣代表隊本屆首面獎牌。（編輯：唐聲揚）1120924