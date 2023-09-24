康橋學生在日月潭湖面上組成一道美麗的景線在專業教練的帶領下，挑戰3300公尺泳渡。（康橋國際學校提供）

康橋學生成功完成3300公尺的日月潭泳渡後合影，表情中流露出的是勇氣、毅力，以及對新挑戰的期待。（康橋國際學校提供）

來自康橋國際學校三個校區的共計671名師生參與了今年的日月潭泳渡活動。（康橋國際學校提供）

日月潭萬人泳渡24日登場，康橋國際學校連續15年參加，來自新店秀岡、新竹及林口三校區544位九年級學生不落人後，勇於接受挑戰，在游泳老師帶領下，以分組方式完成3.3公里長泳，展現無比毅力，替自己留下完美的回憶。

康橋國際學校自創圓夢百岳、泳渡日月潭、單車環台等菁英活動，始終是學校獨有的菁英課程，讓學生透過參與活動，學習團隊互助合作，並訓練學生克服恐懼、挑戰自我的勇氣。

康橋國際學校指出，多數學校的游泳教學局限於泳池，然而康橋將游泳課程延伸至開放水域，自2008年首屆「築夢康橋‧圓夢日月潭」活動以來，不曾缺席每年日月潭萬人泳渡活動，迄今累計超過3500位學生完成壯舉。

為了確保學生安全，康橋的游泳課程採帽色分級制度，泳渡日月潭是康橋9年級的菁英課程，參加的資格須達到學校游泳課分級藍帽以上，並通過開放水域課程及連續60分鐘1000公尺的長泳訓練，康橋透過實地操作開放水域安全活動課程。

康橋國際學校表示，今年來自新店秀岡、林口、新竹三校區的671名師生參加，下水完成泳渡則有544位學生。

新竹校區的楊美伶校長表示，九年級學生表現非常出色，他們在百岳登山、泳渡日月潭等康橋菁英活動中，朝著共同目標進行互助合作，形塑出堅毅勇敢的品格和學習氛圍。

秀岡校區卓意翔副校長說，日月潭泳渡不僅是對學校游泳教學成果的驗證，也能提升學生個人發展，培養出耐力、意志力及堅毅勇敢的品格，帶給學生自主、獨立思考、解決問題等多元的素養與能力。

康橋學生沈靖凱完成長泳後興奮不己，他說藉由長泳使自己突破舒適圈，增進體能，更促進同學間的緊密關係，期待活動能有全新的體驗和收穫。