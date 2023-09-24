東山小農自製水果乾販售。（張毓翎攝）

東山商圈也推薦在地出產的咖啡。（張毓翎攝）

東山商圈也推薦在地出產的咖啡。（張毓翎攝）

關子嶺風景區有著名的泥漿溫泉，還有好漢坡可挑戰腳力，並可從天梯高處一覽關子嶺山景風光。（張毓翎攝）

台南市政府經發局結合2023台南購物節特約優質店家，以台南商圈為主軸進行深入導覽，結合赤嵌、新化、後壁3個商圈，10、11月將推出3場次商圈特色小旅行，由專業的在地嚮導帶路，尋訪特色老店和景點，即日起在市府經發局網站開放線上報名。

市府經發局表示，3場次商圈小旅行的時間，分別為10月14日、10月28日及11月5日，第1場次由站前商圈出發至赤崁商圈，沿途會經過許多傳統店家，如府城光彩繡莊、泉興榻榻米、吳萬春香鋪、府城百年木屐老店等。

第2場次將帶領遊客逛新化老街和周邊閩南、日式、歐式等風格建築；第3場次則是走訪濃厚農村氣息的後壁社區，欣賞金德興中藥鋪、見成家具行、兩美理髮院等復古老店舖，DIY體驗製作紅龜粿。

市府經發局表示，有些商圈也適合自助旅行，如關子嶺、東山商圈，關子嶺風景區有著名的泥漿溫泉，還有好漢坡可挑戰腳力，並可從天梯高處一覽關子嶺山景風光；同樣具備好山好水的東山商圈，當地有咖啡、龍眼、水果乾及東山鴨頭等名產，走過路過千萬別錯過。