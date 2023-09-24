45歲女星梁靜茹近期在大陸進行巡迴演唱會，然而她在演唱經典歌曲〈燕尾蝶〉時，竟發生疑似破音、高音上不去等「翻車事件」，事後，她也在社群上相粉絲們致歉。事隔多日，她再度挑戰演唱〈燕尾蝶〉，再度挑戰的勇氣，連阿信都替她加油打氣。

梁靜茹近期舉辦巡迴演唱會，並於大陸多地開唱，事後也有不少相關畫面在陸網上流傳。然而，她在哈爾濱演唱經典歌曲〈燕尾蝶〉時，竟疑似破音，且高音有些上不去，在網上掀起討論。對此，梁靜茹事後也在個人IG中更新動態，寫下：「翻車了......身體還好......很想跳河......下次會更好......補補身子......好好補補身子，謝謝關心......加強練習......。」看似在回應相關爭議。

而今事隔多日，梁靜茹昨(23)日於大連場的演唱會上，再度挑戰該首歌曲，而此次的演出，她展現出驚人唱功，證明自己實力依舊，並無退步。而網友們聽見她的表現後，也紛紛留言表示：「真的太好聽了」、「從哪裡跌倒就從哪裡爬起，自己給自己勇氣」、「這次狀態很好呢。」

此外，〈燕尾蝶〉的作詞、作曲者阿信，在五月天昨晚的演唱會上，也特地隔空鼓勵梁靜茹，表示：「五月天真的很多歌不是很好唱，像是我寫的〈燕尾蝶〉或是怪獸寫的〈親親〉。」不過梁靜茹一直以來其實唱得都很棒，「可能一個歌手在感冒時，會發生失去了自己聲音的那種感覺，那種感覺其實自己也會不開心，但最不開心的地方還是沒有辦法獻出自己最好的一面給聽眾們。」並祝福梁靜茹的感冒能盡快痊癒，以便能讓歌迷們再度聽見她如天籟般的聲音。