國民黨總統參選人侯友宜23日請假全力拚總統選戰，國民黨主席朱立倫今稱，反觀民進黨主席、總統參選人賴清德從來不請假，遭賴清德競選辦公室批，副總統全時間執行憲法權利不用請假。國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤強調，怎麼講到請假，賴清德突然想起自己是副總統了？若民進黨的解釋說得通，中華民國的總統、副總統，每天搞選舉就可以，全台灣政務亂糟糟。

凌濤表示，民進黨是不是證實賴清德平常「閒閒沒事做」，只是備位元首，所以請不請假沒關係？否則現在賴清德副總統，每天用中華民國給他的薪水，處理民進黨務、跑自己的選舉、黨政不分，民眾能接受？

凌濤指出，如果民進黨的解釋說得通，中華民國的總統、副總統，每天搞選舉就可以，全台灣政務亂糟糟。侯友宜以較高的標準要求自己，請假參選，份際嚴明。綠營民代不是從新北到桃園，在議會大呼小叫，行政中不中立的問題？賴清德勒？根本是「雙標黨」無誤。

凌濤強調，而且怎麼講到請假，賴清德突然想起自己是副總統了？全時段履行憲法職權？雞蛋食安危機你跑去哪裡？新潮流雲豹光電案，你到哪裡了？還是民進黨朋友要出來說，通通不關賴清德的事，因為他平常沒責任，沒事做，成天無所事事，腦中只想著「我要當總統」？

楊智伃認為，原來賴清德還記得自己是賴「副總統」？今天朱立倫提出質疑之後，賴清德辦公室「罕見」發聲回應，說副總統全天執行憲法職權不用請假，賴清德就是理直氣壯大聲的告訴大家，當總統、副總統就是可以爽拿人民納稅錢跑政治選舉行程，不用請假！所以食安問題不用回應，人民所有關心的議題都可以不管，因為「我是副總統我可以跑選舉行程」。