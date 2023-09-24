有「越南林志玲」之稱的藝人海倫清桃（阮清桃），外型甜美、身材火辣，2012年時拍攝電影《野蓮香》入圍金鐘獎迷你劇集最佳女主角獎，近年她極少出現在螢光幕前，但仍常透過社群分享生活點滴，並投入副業當中；近日她遭酸民嗆海倫清桃以新住民身分來台陪酒賣身，對此她吐露「心中滿是委屈和淚水」。

海倫清桃近日在社群發文，透露看到有名網友留言「妳們頂著新住民的身分來台陪酒賣身的才能撈錢才能（買）那麼多精品，可惡」，她表示過去外界對新住民有許多批評，未來也持許會有類似的事情發生，但她認為這是很嚴重並且不平等的歧視，「但是只要心中不放棄善念，這個殘酷的世界才會消失殺戮，有時候，在現實生活中，人們不得不低頭，為了生活和家庭，只能報喜不報憂但是心中滿是委屈和淚水，命運總是惡意安排」。

對此她樂觀認為，只能靠著自己的意念和努力堅持往前走，可以用勵志的方式生活，並寬恕旁人的誤解和謾罵，每個人都會有困難的時候，不要因為自己過得不好怪東怪西不檢討自己也不努力，海倫清桃直言：「努力不一定成功、不努力確定是失敗者」。

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