國史館今天舉辦《戰後臺灣政治案件─臺灣人民自救宣言案史料彙編》新書發表會，館長陳儀深預告國史館今年底將出版廖文毅與史明相關案件的史料彙編，至此臺獨政治案件的系譜可算完備。明年初也將出版《宗像隆幸與彭明敏往來書信集》，從這200多封書信中可以看出彭明敏出逃前後從未放棄為臺灣民主奉獻的努力。

今天的新書發表及座談會，包括彭明敏之侄彭昤、彭昐（二哥彭明輝之兒女），謝聰敏之妹謝秀美，魏廷朝之兒女魏新奇、魏筠等當事人家屬，以及彭明敏文教基金會董事長鄭義和與多位董事等人都出席與會。

陳儀深在開幕致詞時指出，彭明敏於1970年元月初受到情治單位嚴密監控，用假護照、化妝易容成功脫逃到瑞典，以及在當時國民黨政府的百般阻撓下，美國政府於同年9月還是給予他入境簽證，是彭明敏成功對抗獨裁、突破體制的兩個例子。

他說，「臺灣人民自救宣言案」不僅是1964年9月20日彭明敏、謝聰敏與魏廷朝師生3人被捕判刑的案件，也包括彭明敏逃亡後的後續發展，例如羊羮案與炸彈案，甚至謝、魏二人以及李敖等遭受牽連入獄等。儘管觸犯黨國禁忌的「自救宣言」，不幸遭到印刷廠工人密告，導致師生3人遭到逮捕，然迄1970年之前，彭明敏形同被軟禁期間，仍未放棄為臺灣民主奉獻的努力。

與會的總統府祕書長林佳龍指出，彭明敏師生撰寫一份揭穿反攻大陸神話、要求集會結社自由、主張制訂新憲法等的「自救宣言」，被國民黨當局以叛亂罪起訴、判刑。這些現在看來相當正常而且日常的言論，至今仍是當前我們深化民主、推動國家正常化所努力的目標。

彭明敏文教基金會董事長鄭義和認為，彭明敏一生的所做所為為臺灣的民主發展建立基礎。魏新奇說，國史館編輯的新書有助於年青人認識臺灣這塊土地；魏筠則強調，謝聰敏與魏廷朝雖然受到不公平的待遇，但仍然付出心力救援政治犯。

國史館指出，國家發展委員會檔案管理局去年12月30日公布的檔案「培明專案」，揭露當時的國大代表顏艮昌是調查局的內線，也是他向官方舉報，導致謝聰敏與魏廷朝二次入獄，但謝、魏等人始終不明白他的線民身分。

其他首次曝光的檔案還有「阿部悠輔訊問筆錄」。這份筆錄是謝聰敏生前追查阿部為何從日本攜帶2.3公斤可供製作炸藥的原料「氯酸鉀」來臺，但一直苦思不得其解、遍尋不著的史料。

陳儀深也預告，國史館今年底即將出版廖文毅與史明相關案件的史料彙編，至此臺獨政治案件的系譜可算完備。此外，明年初亦將出版《宗像隆幸與彭明敏往來書信集》，記錄‪1968-1971‬年間，彭明敏如何計畫逃亡，以及他們互相討論臺獨組織鬆散如何改善等問題。