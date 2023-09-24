新竹市一名陳姓男子，去年（111年）10月10日上午11時許回到住處時，弟弟竟說了一句「我怎麼那麼衰小」。陳男聽到後怒瞪，弟弟又嗆聲：「你是在瞪三小」、「你對我不爽什麼」，還衝到陳男面前不停追問：「你到底對我哪裡不爽」。

陳男不爽回嗆：「你今天要死了！」弟弟回嗆：「你講啥？恁爸死期欲到了？你欲給我恐嚇嗎？按怎！」陳男隨後去1樓廚房拿了2把菜刀，朝弟弟頭部及身上猛砍，弟弟當下直覺反應就是用手戶頭，隨即蹲下、屈身以求自保。

陳男殺紅了眼持續揮砍，陳母母聽見爭吵聲，才發現陳男正在行兇、趕緊阻止，弟弟這才趁隙逃到1樓廁所並將門反鎖。

抓狂的陳男仍在廁所外大聲喝斥：「出來！」被砍受傷的弟弟忍著傷痛，打電話報警，警方獲報到場將行兇的陳男逮捕，被依殺人未遂罪嫌送辦。

弟弟經送醫急救後，發現頭皮、左臉頰、前頸、左上臂、右前臂等多處深及肌肉層之刀傷，右前臂伸直肌腱、左手背指伸肌腱也被砍斷，所幸救治後撿回一命。

法院審理時，弟弟表示，108年12月14日上午，在處裡家屋頂的防水時，地板上面有一些原本的水泥已經灰化，我拿電動鑽頭在那邊打掉，然後哥哥就突然跑上來，手裡拿著鐵鎚說：「你再給我打看看」，很兇要我死的那種表情。

哥哥還拿起來要從我的頭頂敲下去，那支鐵鎚上面還綁著一條繩子，是不想讓鐵鎚脫手，當時是我手擋著，不然今天我不變白癡就是死了。

後來，111年4月我去房間要跟哥哥理論，我不是要找他吵架，我在換工作，哥哥就罵我：「好手好腳不去賺是沒路用的跤數（台語）」，我回說：「你自己先前3年多好吃懶做、不去工作，你有什麼資格講我」，後來哥哥惱羞成怒，一直揚言說要殺死我，然後衝到廚房要拿菜刀要砍我。

111年5月哥哥在處理水電，手上拿一支螺絲起子，我下樓跟父親說話，哥哥不爽就嗆：「我今天拿這支螺絲起子，我就可以讓你死！」法官日前依犯殺人未遂罪，判處陳男有期徒刑3年2月。可上訴。