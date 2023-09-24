農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘近日積極發聲，直指農業部說謊，不料卻遭人威脅恐嚇，說知道他的住處、老婆姓名，「你最好小心老婆跟小孩的安全」，逼得他從此噤聲、關閉臉書粉專。對此，台大前校長管中閔繼昨（23）日深夜痛批，「是誰縱容這些雜碎？」，今日再引用已故美國民權領袖金恩牧師（Martin Luther King, Jr.）的名言，直言最大的悲劇就是好人的過度沉默。

管中閔昨日先在個人臉書發文表示，「從網軍攻擊，到公然威脅別人身家性命，是誰縱容這些雜碎？」；今日管中閔則是引用馬丁·路德·金恩的名言，「最大的悲劇不是壞人的囂張跋扈，而是好人的過度沉默」，並提到他在2019年7月2日公務員懲戒委員會對管中閔懲戒案首次召開準備程序庭時，也同樣引用過這段話。

「Lin bay 好 油」近日對於農業部進口巴西蛋的出包頻頻發聲，列出農業部前後說法不一根本就是說謊；不料「Lin bay 好 油」卻因此遭到恐嚇，對方威脅說知道他的住處、老婆姓名，「你最好小心老婆跟小孩的安全」，「Lin bay 好 油」也因此宣布不再上節目露面、關閉臉書粉專。

對此，桃園市警察局已經報請檢察官偵辦，發現嫌犯以墨西哥網路IP及薩爾瓦多門號登入，警方仍會持續查緝，另外雖然「Lin bay 好 油」家屬表示目前一切安好、暫不報案，警方仍會對家屬及住所加強安全維護。