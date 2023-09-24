任賢齊昨在台中開唱。（相信音樂提供）

任賢齊昨在台中開唱。（相信音樂提供）

「亞洲全民天王」任賢齊近來正忙著「齊跡‧在路上」大型巡迴演唱會，昨（23日）搶先在台中Legacy開唱，現場有小歌迷直喊自己2歲就開始聽他的歌，還說任賢齊和自己外公同歲，讓任賢齊哭笑不得，用「慈愛」的語氣說：「今天舅公在這裡唱歌給妳聽喔。」全場歌迷笑到不行。

任賢齊從Live House演出起家，已許久沒有近距離開唱，歌迷場歌迷就先以熱烈尖叫聲迎接任賢齊出場，他立刻感受到歌迷的熱情，他也開心回應歌迷說：「你們好！」既然是「鐵漢柔情」為主題，歌單一次呈現任賢齊鐵漢、柔情兼具的多元面向，演唱會以〈再出發〉揭序幕，音樂一下，瞬間滿場歌迷跟著旋律澎湃沸騰大合唱，〈兄弟〉、〈死不了〉、改編的〈橘子香水〉等歌完美呈現任賢齊的硬漢風格。

為了這次演出，任賢齊即使工作滿檔，堅持打造最精彩演出，特別將〈燭光〉、〈還有我〉、〈給你幸福〉、〈我是一隻魚〉等歌改編為不插電和FingerStyle版本，他說：「有時只要一把簡單吉他，乾淨誠懇的聲音就可以感動你們，有時自己往前走會徬徨，不知要做什麼音樂給你們，但想想我怕什麼，因為你們都在，我也可以呈現很迷人的音樂給大家。」以滿滿的誠意，帶給歌迷最獨一無二的感受。

任賢齊擁有無數膾炙人口歌曲，接著帶來〈浪花一朵朵〉、〈對摺〉、〈很受傷〉等一連串的「齊氏金曲」，掀起無數回憶殺且歌曲觸及各年齡層，昨有不少爸媽歌迷帶著小朋友一起來聽演唱會，他問起台下歌迷幾歲聽他的歌，小歌迷說「2歲就聽了」，他感謝大家攜家帶眷來聽他的演唱會，甜喊：「你們都是我的心肝寶貝！」接著他獻唱〈心肝寶貝〉送給歌迷。

任賢齊今（24日）繼續在台北Legacy「想你了」演唱會與歌迷相見，《齊跡‧在路上》於明年春暖花開的時候，在台北流行音樂中心跟歌迷見面，敬請歌迷期待。